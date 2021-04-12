عمليات تصفية لقيادات حوثية في صنعاء ومحيطها

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

شهدت مناطق عدة في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات اغتيال طالت سبعة من عناصر الحوثي، بينهم قيادات بارزة، فيما تم اختطاف رئيس ما يسمى تعاون قرية حزيز، المدعو أحمد يحيى الشاوش.

وذكرت مصادر مطلعة، أن القيادي الحوثي المكنى «أبوهجوم» من أبناء مديرية ضوران آنس بذمار، لقي مصرعه في جنوب صنعاء في ظروف غامضة، فيما تم قتل القيادي الحوثي المكنى «أبومهدي»، مسؤول التجنيد في محافظة عمران، أثناء تواجده في ضواحي المحافظة . وأوضحت المصادر أن عمليات تصفية واسعة تشهدها مناطق الميليشيات منذ أيام، وأنه تم رصد 12 عملية قتل مماثلة لعناصر حوثية في صنعاء والمناطق المحيطة بها، وكلها تقيّد ضد مجهول، فيما تشكك مصادر مقربة من الحوثيين بأنها تأتي في إطار الخلافات بين القيادي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، والقيادي أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والمقرب من مهدي المشاط رئيس المجلس.

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