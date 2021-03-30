الاتفاق على اختيار ممثل للبرلمان اليمني في المجلس العالمي للتسامح والسلام

المصدر: أبوظبي ■ وام

اتفق المجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان اليمني على اختيار ممثل للأخير في المجلس.جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، مع وفد برلماني يمني رفيع المستوي، برئاسة عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، الشيخ بكيل بن ناجي الصوفي، خلال جلسة نقاش حول تطورات الوضع في اليمن، والخطوات الدبلوماسية والاستراتيجية المهمة تجاه استقرار اليمن، وذلك من أجل ترشيح عضو برلماني يمني يكون ممثلاً عن البرلمان اليمني بالمجلس العالمي للتسامح والسلام.

ضم الوفد كلاً من النائب بكيل بن ناجي الصوفي عضو مجلس النواب رئيس مصلحة شؤون القبائل اليمنية، والنائب عبدالرحمن علي فتح الله العشبي، والنائب عبدالرحمن صالح معزب، والنائب علي قائد الوافي، والنائب إبراهيم شعيب الفاشق.

وثمّن الجروان مبادرة السعودية الإيجابية، لإنهاء الأزمة اليمنية، عبر التوصل لحل سياسي شامل يراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية لليمن.

من جانبه، أشاد الصوفي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس العالمي للتسامح والسلام، وتوسعاته الدولية لنشر قيم السلام والتسامح على مستوى عالمي، وليس فقط على النطاق العربي والإقليمي.

وتم الاتفاق على أن يقوم البرلمان اليمني بعقد اجتماع عاجل لأعضائه، لاختيار ممثل عنه في المجلس.

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