الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

المصدر: نيويورك ■ وام

دانت الولايات المتحدة الأميركية الهجمات الحوثية ضدّ المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت أخيراً منشأة نفطية في جازان.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايسوي، الليلة قبل الماضية، إلى أن الهجوم الحوثي الجديد جاء بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التزامهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.

واعتبر البيان تصرّفات الحوثيين بمثابة استفزاز واضح يهدف إلى إدامة الصراع، مشيراً إلى أن هذه هي المحاولة الأحدث في سلسلة محاولات الحوثيين تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.

وأكد أن تصرفات الحوثيين تلك تطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدّد جهود السلام.

وجدّد بيان وزارة الخارجية الأميركية الدعوة لجميع الأطراف إلى الالتزام الجاد والصارم بوقف إطلاق النار، والمشاركة في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ.

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