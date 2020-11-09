اشتباكات «حوثية - حوثية» في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت الجبهة الداخلية لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات، تصدعاً جديداً، بعد قيام القيادي الحوثي «فارس الحباري» بالتمرد على الجماعة في مديرية أرحب، واشتبك الموالون له مع عناصر الحوثي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوف الجانبين.

وفي أمانة العاصمة، أقدم مسلح حوثي على قتل اثنين من الباعة، على خلفية رفضهم دفع إتاوات مالية، فيما شهدت مدينة جبلة في محافظة إب ثلاثة حوادث مماثلة لمسلحين حوثيين، أدت إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة امرأة، على خلفية الفوضى الأمنية التي تعيشها مناطق سيطرة الميليشيات.

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