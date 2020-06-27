الكشف عن تنسيق حوثي - «إخواني» جديد

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

كشف القيادي في صفوف ميليشيات الحوثي، محمد البخيتي، عن انشقاق قيادي في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) من صفوف الشرعية، وانضمامه إلى صفوف عناصرهم، مع عدد من القيادات الأخرى، مشيراً في تغريدة على «تويتر»، مرفقة بصورة له مع القيادي الحوثي، إلى وجود تنسيق بين الجانبين.

ونشر البخيتي صورة تجمعه مع القيادي في حزب الإصلاح، والإعلامي في جبهة نهم، إبراهيم محمد حسين الهلاني، وقائد الكتيبة الأولى لواء الفرسان في جبهة حرض، أحمد صادق عبدالله العقيبي، وزميله مشعل حامد صالح عبدالله غادر.

وأوضح البخيتي أن الهلاني والعقيبي عادا بطقمين، أحدهما مدرّع، يقلان أسلحة ونواظير حرارية وليلية، مشيراً إلى أن الشخصين الآخرين كانا في جبهة مأرب، ويتبعان اللواء 139 التابع لهادي، ولديهما السلاح الشخصي ومعدل شيكي.

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