قائد المقاومة اليمنية: أي اتفاق تهدئة يتعيَّن أن يشمل البلاد كافة

المصدر: عدن- وكالات

شدد قائد المقاومة الوطنية اليمنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، على ضرورة أن يكون أي اتفاق قادم للتهدئة شاملاً كل محافظات اليمن.

كما شدد على ضرورة أن يتمتع أي اتفاق قادم بدعم دولي واضح، وذلك لتلافي أخطاء الاتفاقيات السابقة، خصوصاً اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة.

جاء ذلك خلال لقاء طارق صالح، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية.

وأكد دعم وترحيب المقاومة الوطنية بدعوة الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار، وتوجيه الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا، منوهاً بأن المقاومة مع خيار السلام «سلام الشجعان القائم على العدل والمساواة».

وطالب طارق صالح بوقف إطلاق النار في اليمن بشكل عام، وتلافي أخطاء اتفاق استوكهولم الذي لم يتم تنفيذه كما كان مؤملاً، نتيجة اعتماده على اتفاقات مرحلية وتجزئة الحلول، إضافة إلى العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي للحيلولة دون تنفيذ هذا الاتفاق، وفقاً لبيان صادر من المقاومة الوطنية.