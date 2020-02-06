توتر أمني في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، توتراً أمنياً بسبب قيام ميليشيات الحوثي باختطاف أحد ضباط الجيش اليمني السابق وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

واحتشد العشرات من أبناء محافظة ريمة في ميدان السبعين جنوب صنعاء، أمس، لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في حزب المؤتمر اللواء علي الضبيبي أحد مشايخ وأعيان محافظة ريمة، الذي تم اختطافه قبل يومين من وسط العاصمة من قبل عناصر مسلحة تتبع ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية، أن أبناء ريمة يطالبون بسرعة إطلاق سراح الضبيبي الذي اختطفه مسلحون بزي عسكري حوثي، واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدد من مرافقيه، مؤكدين أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية رفضه تحشيد مقاتلين إلى جبهات الحوثي.