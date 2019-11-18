الكشف عن وثيقة برواتب قيادات الميليشيات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تداول ناشطون، ووسائل إعلام يمنية، وثيقةً تكشف حجم المبالغ الذي تتقاضاه قيادات ومسؤولو ميليشيات الحوثي الانقلابية شهرياً، في حين تمنع صرف مرتبات الموظفين منذ زهاء خمس سنوات، حيث كشفت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية الخاضعة للحوثي عن حجم المبالغ التي يستلمها محافظ البنك المركزي المعيّن من قبل الميليشيات في صنعاء شهرياً.

ووفقاً للوثيقة فإن محافظ البنك الحوثي في صنعاء ووزير المالية السابق لديهم، رشيد أبولحوم، يستلم شهرياً 30 مليون ريال من وزارة المالية، بواقع مليون ريال يومياً، إضافة إلى قيامه بتأثيث مكتبه في البنك بـ25 مليون ريال، فيما يتم منع صرف مرتبات الموظفين منذ عام 2016.

وأثارت تلك الوثيقة حالة من الاستياء والغضب والسخط في أوساط الموظفين في الجهازين المدني والعسكري في مناطق سيطرة الحوثي، والذين باتوا لا يجدون قوت يومهم نتيجة نهب الميليشيات للإيرادات التي تقدر بالمليارات وصرفها على قياداتهم دون غيرهم.

على الصعيد ذاته أقدم القيادي الحوثي المدعو عباس علي العمدي، المعين وكيلاً لمحافظة ذمار من قبل الميليشيات، على بيع نحو 30 بقرة من أبقار مزرعة رصابة المملوكة للمؤسسة الاقتصادية، وبيع أرضية كبيرة تابعة للأوقاف في مدينة ذمار بأكثر من 100 مليون ريال، وفقاً لمصادر محلية في المحافظة، مشيرة إلى أن مكتب الزراعة، وفرع المؤسسة الاقتصادية في ذمار، اعترضا على بيع الأبقار، كونها نوعية نادرة مستوردة من هولندا، إلا أن القيادي الحوثي هدد الرافضين لقراره بالحبس والإقالة من مناصبهم.