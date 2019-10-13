انتهاكات حوثية في 4 محافظات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين والمنشآت في أربع محافظات يمنية، تمثلت في إغلاق مسجد السلام وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وتحويله إلى مخزن أسلحة، وفقاً لمصادر محلية بالمديرية.

وفي إب، اختطفت عناصر الحوثي أمس، إمام جامع البر محمد هاشم من منزله في المدينة على خلفية خلاف مع مراجع دينية حوثية.

وفي ذمار، أقدمت الميليشيات على اختطاف ثلاثة شبان من قرية عليم بمديرية الحدا واقتادتهم إلى جهة غير معروفة، وفقاً لسكان محليين، مؤكدين أن الاختطاف جاء على خلفية إبداء رأيهم المناهض للحوثيين.

وفي صنعاء، أقدمت عناصر حوثية على اختطاف رئيس الجمعية اليمنية لطب النساء والتوليد الدكتور توفيق عبدالرب البصيلي، من أمام المارة في ميدان السبعين جنوب العاصمة واقتادته إلى جهة مجهولة، دون معرفة الأسباب والدوافع.

إغلاق مسجد السلام برداع البيضاء، وتحويله إلى مخزن أسلحة.