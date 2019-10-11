الإمارات تقدم 177 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي أرياف المكلا وضواحيها

المصدر: المكلا - وام

قدمت دولة الإمارات 2200 سلة غذائية تزن 177.8 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها في محافظة حضرموت، استفاد منها 11 ألف شخص من الأسر غير القادرة، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي المحافظة ومختلف المحافظات المحررة. وجرى توزيع تلك المساعدات الغذائية عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال قوافل إغاثية تم تسييرها إلى عدد من القرى والمناطق الريفية بمحافظة حضرموت، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات تزامناً مع عام التسامح لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمرّ بها بلادهم.

وعبّر مدير عام مديرية أرياف المكلا، أحمد العكبري، عن تقديره لدولة الإمارات وفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الموجود على الأرض، والذي يبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة، ويحرص على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها أبناء القرى النائية.

وأشاد العكبري بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها «الهلال الأحمر» من سكان المناطق والقرى النائية في أرياف المكلا، عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناتهم، وتحسّن حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.

وأعرب أهالي أرياف المكلا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المتواصل لمحافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة، استمراراً لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء زايد الأوفياء.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح في محافظة حضرموت، بلغ 32 ألفاً و444 سلة غذائية، وتزن 2622 طناً، واستهدفت 162 ألفاً و220 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت دولة الإمارات 1000 سلة غذائية تحوي 80 طناً و800 كيلوغرام من المساعدات الغذائية لسكان الأحياء الغربية بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، استفاد منها 5000 فرد من الأسر غير القادرة.

تأتي هذه المساعدات، التي قامت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيعها على مستحقيها، في إطار جهود الإمارات الرامية إلى رفع المعاناة، وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.

وأعرب سكان تلك الأحياء، عقب تسلمهم المساعدات الإغاثية، عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، لوقفتها الأخوية التاريخية إلى جانبهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

ولا تقف الجهود الإماراتية في المكلا عند تقديم الدعم الإغاثي، فقد رست، هذا الأسبوع، على رصيف ميناء المكلا الباخرة النفطية «Galbo» حاملة على متنها 7000 طن متري من مادة الديزل، مقدمة من الإمارات العربية المتحدة دفعةً ثانيةً، دعماً لقطاع الكهرباء بساحل حضرموت.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، محمد العمودي، الذي كان في استقبال السفينة، بالدعم الإماراتي المتواصل لكهرباء ساحل حضرموت للتخفيف عن كاهل المواطنين اليمنيين، خصوصاً ما يمس حياتهم اليومية، مثل الكهرباء التي تعاني تدهوراً وانقطاعات مستمرة بسبب نقص المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن هذه الباخرة تعد الثانية من الإمارات، على أن تصل، خلال اليومين المقبلين، باخرة أخرى تحمل كميات من وقود المازوت مقدمة من الإمارات أيضاً. ونوه بالأيادي البيضاء للإمارات في الساحة اليمنية، التي ستبقى آثارها خالدة في ذاكرة المدينة وأهلها، وعبر عن شكره لـ«الهلال الأحمر» على جهودها الإنسانية المبذولة لتطبيع الحياة في المدينة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بها.

- عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها، منذ

بداية «عام التسامح»، في محافظة حضرموت،

بلغ 32 ألفاً و444 سلة غذائية، وتزن 2622 طناً.

- مساعدات الإمارات تأتي في إطار الجهود الحثيثة

التي تبذلها تزامنا مع عام التسامح لرفع المعاناة

وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة.