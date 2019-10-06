مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على النازحين من صعدة إلى الجوف

المصدر: الرياض - وكالات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019 لأسر 420 يتيماً ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

من جهة أخرى، ساعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هذا الأسبوع 143 صومالياً تقطعت بهم السبل في اليمن، خلال العودة إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في تصريح صحافي إن 46 رجلاً و41 امرأة و26 فتى و30 فتاة أقلهم قارب من عدن في 30 سبتمبر الماضي، ووصلوا إلى ميناء بربرة في الصومال.

وأضاف ميلمان أن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج العائدين من اليمن.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الأممية المعنية بالهجرة أنه منذ بدء هذا المشروع الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة في نوفمبر 2018، جرى مساعدة 1505 أشخاص، من بينهم 783 رجلاً و722 امرأة من العائدين الصوماليين، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل عمليات العودة الآمنة والكريمة من اليمن، والمساهمة في إعادة إدماج مستدامة لأولئك العائدين.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، إن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ نحو 250 ألف شخص، موضحاً أن أكثر من 90% منهم كانوا من الصومال.