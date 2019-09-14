الميليشيات تفرض على أولياء أمور الطلاب مبالغ مالية لدفع رواتب المعلمين

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية، بفرض رسوم مالية على أولياء أمور الطلاب، خلال عملية تسجيل أبنائهم في العام الدراسي الجديد، لاسيما في المدارس الحكومية.

وقالت المصادر، لـ«الإمارات اليوم» أن مشرفي الميليشيات أجبروا أولياء الأمور على توقيع التزام بدفع مبلغ مالي مقداره 1000 ريال يمني شهرياً، مقابل كل طالب يتم تدريسه من أبنائهم في المدارس الحكومية.. مشيرة إلى أن الميليشيات رفضت تسجيل أي طالب لا يوافق ولي أمره على توقيع الالتزام.

وذكرت المصادر، أن الميليشيات بررت هذا الإجراء بأنه لتغطية رواتب المعلمين التي لا تصرفها منذ نحو ثلاث سنوات، على الرغم من الإيرادات المالية الطائلة التي تجنيها والجبايات المالية المتعددة.

وتأتي هذه الإجراءات غير القانونية من الميليشيات، في وقت كشف فيه معلمون ومعلمات في صنعاء عن قيام الميليشيات بالتلاعب بالمنحة المالية المقدمة لهم من السعودية والإمارات، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف المكلفة الإشراف على صرف هذه المنحة في مناطق الميليشيات.

وذكرت مصادر تربوية، أن الميليشيات الإيرانية استبدلت أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات بآخرين موالين لهم، وقامت بصرف مبالغ مالية كبيرة على غير ما يتم صرفه لغيرهم من المعلمين القدماء.