التحالف العربي: سندمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً

المصدر: عواصم - وكالات

تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة، لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكداً أن التحالف سيدمر قدرات تسليح الميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً.

وأكد المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، أمس، أن الأعمال العدائية الحوثية تقوض اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، لافتاً إلى أن طائرات «أبابيل» التي يستخدمها الحوثيون دليل على تزويد الإيرانيين للميليشيات الحوثية بالأسلحة.

وتابع: «اعترضنا طائرات مسيرة داخل اليمن أطلقتها الميليشيات الحوثية، وحرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المسيرة على تحييد المدنيين»، مؤكداً أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقار لتفخيخ الطائرات المسيرة.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو الجاري من نوع «كروز» الإيراني، مضيفاً: «استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية».

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أصدر بياناً، أمس، حول الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي، وأكد المالكي في البيان أن الهجوم أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة (13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية)، ومن بين المصابين 3 نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان من الجنسية الهندية، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، وغادر 3 منهم المستشفى، ولاتزال 18 حالة تتلقى العلاج بينهم حالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضرر 18 مركبة، بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني، حيث أعلنت الميليشيات عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار «مسيّرة» من نوع «أبابيل/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قاصف»، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، منها القراران 2216 و2231.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم، وكانت دولة الإمارات أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي، واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كل الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

ودانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازيها لأهالي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استهداف مصالحها وأمنها واستقرارها، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار أراضيها، ودعم جهودها الدؤوبة الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات إيران ومختلف الجماعات الإرهابية التي تدعمها، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطاراً مدنياً يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها.

ودانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية على وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

ودانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي، وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على أن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن الأردن والمنطقة بكاملها، مؤكداً أن عمّان تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

ودان اليمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها، أن الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً سافراً لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني، وأشار البيان إلى أن هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام، ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة الهجوم وتحمل مسؤوليتهم بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الهجوم، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم، ودعا إلى إدانة استمرار ميليشيات الحوثي في اطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

ودان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي، وأكد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة، مجدداً التأكيد على تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

- «التعاون الخليجي»: الهجوم على مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.

- «البرلمان العربي»: على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية.