«التحالف»: 3811 انتهاكاً حوثياً لاتفاق استوكهولم

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 3811 انتهاكاً لاتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بالسويد.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي، أمس، أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مجلس النواب اليمني عبر طائرات بدون طيار وتم التعامل معها وإسقاطها كلها، وحذر من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى الناقلات.

وأوضح أنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسراً من مزارعهم وبيوتهم بسبب الممارسات الحوثية. وأعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبوجبارة، كما عرض المتحدث خلال المؤتمر فيديو لتفجير الميليشيات منازل مدنيين يمنيين في أرحب.

وأكد المالكي أن التحالف مستمر باستهداف القدرات النوعية للميليشيات الحوثية من صواريخ ومنصات، وأن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين، لافتاً إلى أن التحالف مستمر أيضاً في العمليات الإنسانية والطبية في اليمن.