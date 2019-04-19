فتح: الحوثيون يحتجزون 20 موظف إغاثة دولياً ويمنعون إيصال المساعدات إلى النازحين

المصدر: عدن - سبأنت

طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل، ووضع الحلول اللازمة لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال فتح في تصريح صحافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن «ميليشيات الحوثي قامت باحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) - شريك برنامج الأغدية العالمي في تنفيذ المشروعات الإغاثية - ومنعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة، وأغلقت الطرق عليهم، وقامت بالتحقيق معهم، وصادرت جوازات سفرهم»، مطالباً بالرفع المباشر إلى مجلس الأمن عن المضايقات كافة والاحتجاز الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بحق المنظمات الإغاثية والدولية وموظفيها.

وأضاف فتح أن «ميليشيات الحوثي منعت فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى 10 نازحين في أحد المخيمات في مديرية أسلم بمحافظة حجة»، محملاً الميليشيات المسؤولية الكاملة المترتبة على منع إيصال المساعدات الطارئة إلى النازحين في المخيم.

وأشار فتح إلى أن فرق المنظمات الأممية والدولية تتعرض للمضايقات أثناء تنفيذ المشروعات الإغاثية والإنسانية من قبل ميليشيات الحوثي، في محافظات حجة وعمران والمحويت وصنعاء، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تعمل على توفير كل الدعم والتسهيلات للمنظمات الإغاثية الأممية والدولية كافة لتنفيذ المشروعات الإنسانية في اليمن.

ودعا فتح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية موظفي الوكالات والمنظمات الأممية والدولية في اليمن.