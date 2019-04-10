البرلمان العربي يثمِّن مساعدات السعودية والإمارات لليمن

المصدر: القاهرة ــ وام

ثمّن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المبادرة الإنسانية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار أميركي، في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، بقيادة المملكة العربية السعودية، على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيداً على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيراً.

وأشاد السلمي بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية للشعب اليمني، والذي وصل خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى ما يزيد على 18 مليار دولار أميركي، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية، والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني الشقيق.

وحمّل رئيس البرلمان العربي ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني، في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الميليشيات، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة عرقلة الميليشيات وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني واستيلائها عليها، وشدد على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي، وعدم عرقلة أعمال الإغاثة.