الجيش اليمني يسيطر على مواقع بالضالع ويتقدم في جبهات صعدة والجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة الحشاء بالضالع، وواصلت تطهير المناطق المحررة في جبهات صعدة والجوف، في حين استمرت الميليشيات في استهداف المدنيين والقوات اليمنية المشتركة في الحديدة على الساحل الغربي، في حين شهدت جبهة العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة مواجهات بين قبائل حجور، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي اقتحمت عدداً من القرى، حيث أحرقت ودمرت بعضها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى، وتم تشريد أكثر من 2000 أسرة.

وتفصيلاً، أطلقت قوات الجيش اليمني في الضالع، أمس، عملیة عسكریة لتحریر مواقع عسكریة یسیطر علیھا الحوثیون في محیط مدینة دمت شمالي المحافظة، وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى أن معارك عنيفة تدور بين الجيش والميليشيات في قرية الحقب التابعة لمديرية دمت، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير جبال الثعيل والمرحبة وخارم وعدد من المواقع جنوب وشرق دمت.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى استكمال تحرير مدينة دمت، والوصول إلى أطراف محافظة إب الشرقية من جهة الرضمة ومديرية السبرة.

وفي إب، أقدم القيادي الحوثي أبوعلي العياني على اختطاف عدد من جنود قوات الأمن العام بالمحافظة الخاضعة لسيطرتهم، والتي تشهد صراعاً بين عناصرهم، إلى جانب انفلات أمني كبير.

وفي الحديدة على الساحل الغربي، واصلت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفها واستهدافها للمناطق المدينة ومواقع القوات اليمنية المشتركة، وقامت أمس باستهداف مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة الموجودة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

وأفادت وحدة الرصد والمتابعة بأن ميليشيات الحوثي قصفت مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة في الدريهمي بالقذائف، مواصلة خروقاتها للهدنة الأممية، وأضافت وحدة الرصد والمتابعة أن الميليشيات قصفت مواقع العمالقة والقوات المشتركة الموجودة في مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة بقذايف الهاون والهاوزر بشكل كثيف.

كما تم رصد عدد من الخروقات في جبهات مديريات المحافظة الواقعة على الخط الساحلي، حيث أطلقت بقايا جيوب الميليشيات النار من معدلات شيكي صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح.

من جانبه، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، باستمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة، وأضاف التحالف أنه تم تسجيل 10 خروقات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة، وغيرها من الأسلحة.

وفي صعدة، واصلت قوات الجيش اليمني تطهير المناطق المحررة في مديرية رازح الواقعة غرب المحافظة من جيوب الميليشيات في قرى شعبان، وغمار، ومعتق، وسوار بني معين، وجبل الأذناب في منطقة مسن القد.

وفي تعز، شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، مساء الأربعاء، قصفاً مكثفاً على حي زيد الموشكي السكني وسط مدينة تعز، ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية في مديرية كشر بمحافظة حجة أن جبهة العبيسة تشهد معارك بين قبائل وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تركزت في منطقتي «القيم والحديتين»، وهما جبلان صغيران في العبيسة شرق مديرية كشر.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات، وعقب اقتحامها لمنطقتي القيم والحديتين، قامت بعملية إبادة جماعية فيهما، ما أدى مقتل أكثر من 150 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى، وتم تشريد أكثر من 2000 أسرة، وتدمير وتفجير جميع المنازل الواقعة في المنطقتين، مؤكدة أن عملية الاقتحام شاركت فيها عناصر إيرانية ومن «حزب الله».

من جهة أخرى، قال شيوخ قبائل حجور في بيان لهم إن ميليشيات الحوثي تقوم بـ«حرب إبادة ضد السكان في مديرية كشر»، وأنها اقتحمت القرى، وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها.

وقال قائد جبھة حجور، أبومسلم الزعكري، إن المعارك مستمرة في الجهتين الشرقية والشمالية الغربية لمديرية كشر، وإنه «لا تراجع ولا استسلام».

وأشار إلى أن المعارك محتدمة في الجبھة الشرقیة لمنطقة العبیسة، وتشھد معارك ضاریة بین أبناء القبائل والمیلیشیات الإيرانية، سقط خلالھا القیادي الحوثي نجیب حمود الغولي و30 من عناصرهم.

كما نفذت مقاتلات التحالف عملية إنزال جوية هي السابعة منذ بدء المواجهات في حجور، تضم كميات من الأدوية والأغذية، ومواد الإيواء والذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تم تزويد مقاتلي القبائل بها لمواجهة الانقلابيين.

10

خروقات لميليشيات

الحوثي الإيرانية

بالحديدة خلال 24

ساعة شملت الرماية

بصواريخ الكاتيوشا

والعبوات الناسفة.