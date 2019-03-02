8 كتائب عسكرية لدعم قبائل حجور

المصدر: عن «سكاي نيوز»

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، عن إرسال عدد من كتائب الجيش الوطني إلى محافظة حجة، لدعم قبائل حجور في مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأصدرت وزارة الدفاع اليمنية توجيهات عسكرية إلى عدد من قادة المناطق لإسناد قبائل حجور، وكسر الحصار الحوثي المفروض على المنطقة. ونصت التوجيهات على تحريك ثماني كتائب عسكرية من مناطق مختلفة، إلى محافظة حجة لفك الحصار عن قبائل حجور. وشملت التوجيهات قادة المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومحور الغيضة، من أجل تحريك الكتائب إلى معسكر التحالف في الوديعة، لنقلهم إلى المنطقة العسكرية الخامسة. وبعد فشل الهجمات المتكررة للحوثيين في اقتحام مناطق حجور، قالت مصادر يمنية إن زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي، أصدر توجيهات للمشرفين في مديريات العاصمة صنعاء بتجهيز 4000 مسلح بشكل عاجل، ونقلهم إلى مديرية كشر. وأشارت المصادر إلى أن إعلان حالة طوارئ، وسط قيادة الحوثيين بشأن حجور، أدت إلى قطع إجازات المسلحين، وسحب آخرين من الجبهات الأخرى، استعداداً لنقلهم إلى محافظة حجة.