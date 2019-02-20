ميليشيا الحوثي تحتجز 28 شاحنة إغاثية في إب

المصدر: عدن ـ سبأنت

استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية 28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية في المدخل الشرقي لمحافظة إب، منها 13 شاحنة قادمة من محافظة عدن، وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات (الحديدة، وحجة، والمحويت، وريمه، وصعدة، وتعز).

وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوط اللازمة للإفراج عن تلك الشاحنات، وإدانة الانتهاكات الإجرامية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية يومياً بحق المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ودعا فتح وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، إلى إدانة هذه الممارسات الحوثية، ورفع تقارير الى مجلس الأمن بهذا الشأن، وممارسة كل الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وعدم الصمت أمام ما تقوم به الميليشيات، وتصنيفها كأكبر منتهك للأعمال الإنسانية.

وشدد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بجدية وحزم أمام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تخالف كل القوانين والمبادئ الدولية والإنسانية، والتصرف العاجل والسريع إزاءها.

وأكد أن استمرار الميليشيات في التدخل بالعمل الإغاثي والإنساني وممارسة العراقيل أمام عمل المنظمات الأممية التي تعمل في اليمن، يؤدي إلى تردي الوضع الإنساني، محملاً الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن ممارسة التجويع الممنهج بحق أبناء الشعب اليمني وحرمانه من المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وجدد «فتح» ترحيب الحكومة بكل جهود المنظمات الأممية والدولية الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية وتنفذ البرامج والمشاريع التي يستفيد منها الشعب اليمني.