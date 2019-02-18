اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى فك حصار الحوثي عن قبائل حجور

المصدر: عدن - سأنت

دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، إلى التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكان المنطقة.

وشدّد فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية، خصوصاً برنامج الأغذية العالمي لإرسال المواد الإغاثية والطبية والفرق الإغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق، مشيراً إلى أن ما تقوم به الميليشيات من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وطالب فتح، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي والمنسقة الإنسانية بعمل جميع الوسائل والضغوط لفك الحصار عن أهالي المنطقة والسماح بإدخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وإدانة ما تقوم به الميليشيات من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الأهالي والمدنيين في المنطقة.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين المدعومين من إيران، بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الإنسانية، ويشجع الحوثيين على الاستمرار في تلك الجرائم.