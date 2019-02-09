مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية الخليجية لليمن يجتمع بالرياض

المصدر: الرياض - سبأنت

عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية الخليجية المقدمة لليمن، أمس، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض، اجتماعه الـ29، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات إغاثية خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة. واستعرض نائب وزير الإدارة المحلية عضو اللجنة العليا للإغاثة عبدالسلام باعبود، مستجدات العملية الإغاثية والوضع الإنساني في اليمن خلال هذه المرحلة، مرحباً بنتائج التحقيق الأولية التي أجراها برنامج الأغدية العالمي عن نهب وسرقة الميليشيات الانقلابية للعملية الإغاثية، والتلاعب بأسماء المستفيدين من المساعدات، مشدداً على ضرورة أن تتخذ بقية المنظمات الأممية استراتيجية واضحة وشفافة في تسليم المساعدات، تجنباً لأي أعمال نهب للمساعدات من قبل الميليشيات.

وثمّن نائب وزير الإدارة المحلية الدعم الإغاثي والإنساني الكبير الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، عبر الهيئات الإغاثية المانحة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر الكويتي، وجمعية الإغاثة الكويتية، والهيئات الإغاثية المانحة كافة بدول المجلس.

وأكد ممثلو دول المجلس وممثلو الهيئات الإغاثية في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، استمرار دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمن في المجالات كافة، استجابة لتوجيهات القادة في دول المجلس، في الوقوف إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في المجالات كافة.