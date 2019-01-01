قرقاش: اتفاق السويد فضح الحوثي وممارساته أمام العالم

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إن «من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماماً أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته»، مضيفاً أن «خروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه».

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «يبدو واضحاً أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة». ولفت إلى أن «هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح».

وتابع: «لا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات الميليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه».