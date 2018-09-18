انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال أمام «حقوق الإنسان»

المصدر: جنيف - سبأنت

اطلع التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، مجلس حقوق الإنسان، على حالة تجنيد الأطفال في اليمن، وانتهاك جماعات العنف والإرهاب، ممثلة في ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتنظيم القاعدة، لبراءة الأطفال واستخدامهما في حروبهما اللامتناهية.

وقال التحالف في كلمته التي ألقاها، على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أمس، إن الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، يمثلون ثلث قوام الميليشيات. وتابع أن الميليشيات الحوثية فرضت حصصاً على المسؤولين المحليين في مناطق سيطرتها، ويتعرض المسؤول المحلي للفصل من وظيفته والتهديد إذا لم يتم تحقيق الحصص المفروضة عليه في التجنيد، ويقوم ممثلو الحوثي بتهديد العائلات التي ترفض مشاركة أبنائها في التجنيد الإجباري.

وأوضح تحالف رصد بأن ناقوس الخطر يدق جرّاء تعرض آلاف الأطفال لانتهاكات جسدية ونفسية من خلال عمليات التجنيد، مشيراً إلى أنه لا توجد استجابات جادة لمنع هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، مطالباً بالتدخل لحماية أطفال اليمن من انتهاكات الحوثيين.