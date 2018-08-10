تخريج دفعة الأمن العام بمحافظة حضرموت بتمويل إماراتي

المصدر: المكلا - وام

حضر وفد إماراتي، برئاسة قائد قوة التحالف في حضرموت، العميد الركن علي سيف الكعبي، ورئيس فريق تفعيل مراكز الشرطة في محافظة حضرموت، العميد أحمد سيف المهيري، ومدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، أمس، حفل تخريج دفعة أفراد الأمن العام بحضرموت الساحل لعام 2018، الذي أقيم تحت رعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حيث تلقى الخريجون تدريبات أمنية وعسكرية ومحاضرات قانونية لدعم الجانب الأمني، ورفده بالكوادر الأمنية الشابة التي مولتها دولة الإمارات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية.

ونقل اللواء البحسني، في كلمة له خلال الحفل، تحيات وتهاني الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، للخريجين، معبراً عن سعادته وهو يرى وجوه الخريجين المشرقة التي تحمل تقاسيمها حب الوطن والدفاع عنه، ودحر قوى الشر والإرهاب، لتبقى حضرموت آمنة ومستقرة، رافضة للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، متوجهاً بالشكر إلى دولة الإمارات على كل ما تقدمه من دعم ومساندة لترسيخ دعائم الأمن في ربوع الوطن عامة، ووقوفهم إلى جانب الشرعية.

وأعرب عن بالغ التقدير الذي يكنه أبناء حضرموت لدولة الإمارات، ولقيادتها الرشيدة، ولشعبها العربي الأصيل، إزاء مواقف الإمارات التاريخية تجاه اليمن، بداية بمعارك تطهير المحافظات المحررة من ميليشيات الحوثي الإجرامية، وتحرير حضرموت من قوى الشر والإرهاب.

وقال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد منير التميمي، إن تخرّيج هذه الدفعة من أفراد الأمن يشكّل دعماً لحفظ الاستقرار، وصمّام أمان جنباً إلى قوات النخبة الحضرمية، ويأتي في إطار جهود الإمارات لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في محافظة حضرموت، بعد تدميرها من قبل قوى الشر والإرهاب، التي مارست أبشع أنواع الجرائم، واستهدفت مقدرات الشعب، إضافة إلى توفير المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية.

حضر الحفل رئيس فريق تفعيل مراكز الشرطة بمحافظة حضرموت من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، وممثل فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد الشامسي، ووكيل أول محافظة حضرموت، المقدم عمرو بن حبريش، وعدد من الضباط.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة في عملية تطوير قطاع الأمن والشرطة بساحل حضرموت، في كل مرافقه، ضمن برنامج وخطة حازمة ونوعية تمولها بالتنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية، لتدريب 1250 جندياً من جنود الأمن العام والشرطة في خمس دورات مكثفة في الجانب النظري (بحث جنائي، وتحقيق، ودوريات، ومسرح الجريمة)، وأيضاً في الجانب العملي (اللياقة البدنية، واستخدام الأسلحة، ومهارات الميدان، والمداهمات، والقبض على المجرمين)، خلال 10 أشهر، على أيدي خبراء إماراتيين ويمنيين.

ويشمل البرنامج بناء وإعادة تأهيل جميع المراكز الشرطية وأقسامها المختلفة، وتجهيزها بجميع المعدات والتجهيزات اللازمة، ورفد أجهزة الأمن والشرطة بسيارات ودراجات ومركبات خاصة وأسلحة وملابس، والأجهزة المطلوبة للقيام بتنفيذ مهامهم بالشكل المطلوب.

وقد أولت الإمارات أمن حضرموت دعماً سخياً في مرحلة ما بعد تحرير المكلا، وتأسيس قوات النخبة الحضرمية، وشمل هذا الدعم مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لأمن حضرموت، وعملت على تأهيل العديد من مراكز الشرطة، ودعمتها بالأثاث والأجهزة، وقدمت ما يزيد على 100 سيارة عسكرية.

كما كانت الإمارات الداعم الأساسي للأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب بدءاً من تأهيل وتدريب الوحدات، واعتماد مرتباتهم، ودعمهم عسكرياً ومعلوماتياً، ومساندتهم في الحملات الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية.

كما تضمن الدعم الإماراتي تنظيم خمس دورات تدريب أمنية لـ1000 متدرب، وصيانة وتأثيث 22 مركز شرطة، وثماني إدارات تخصصية، فضلاً عن 157 مركبة، من ضمنها أربع آليات للدفاع المدني، و60 دراجة، وتوفير التجهيزات العسكرية والاحتياجات المادية اللازمة.

يأتي ذلك في وقت اطلع وفد إماراتي، برئاسة سعيد الكعبي، ومحمد عبيد الشامسي، وعدد من المسؤولين بالهيئة، على سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المدينة، ووقف على احتياجات الأهالي في مختلف القطاعات، ووعد بدراسة تنفيذها وفقاً للأولويات، وذلك ضمن مبادرات الإمارات الإنسانية المستمرة المقدمة للشعب اليمني لرفع المعاناة عن كاهله، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتلبية احتياجات الأسر اليمنية الفورية، وتقديم الدعم الكامل للأشقاء.

• الإمارات أطلقت مرحلة جديدة في عملية تطوير قطاع الأمن والشرطة بساحل حضرموت، بالتنسيق مع الداخلية اليمنية، لتدريب 1250 جندياً من جنود الأمن العام والشرطة.