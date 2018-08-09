الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية الطارئة لليمن بدعم مباشر في 2018

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخدمة التتبع المالي (FTS) لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة، على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات تنفذ بشكل مباشر، فيما حصلت على المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن لعام 2018.

ويغطي هذا التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية عام 2018 إلى الخامس من أغسطس 2018، حيث قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 مبلغاً وقدره 3.75 مليارات درهم إماراتي (1.02 مليار دولار)، ومن ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و730 مليون درهم (98.8 مليون دولار) كمساعدات إنسانية مباشرة.

يذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ أبريل 2015 إلى يوليو 2018 بلغت 13.98 مليار درهم (3.81 مليارات دولار)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 34.5%، وبقيمة قدرها 4.82 مليارات درهم (1.31 مليار دولار) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4% من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليارات درهم (2.49 مليار دولار) للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات، حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيساً من قطاعات المساعدات وتضمنت 45 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لجميع مظاهر الحياة في اليمن، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.