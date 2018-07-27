قرقاش: استهداف الناقلتين تفوق تداعياته حدود المنطقة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إن هجوم ميليشيات الحوثي الإيرانية على ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، هو عمل غير مسبوق، تفوق تداعياته حدود المنطقة.

وأضاف قرقاش، أمام الحضور في مؤتمر في لندن، أن الهجوم الحوثي على الناقلتين هو سبب آخر لأهمية إنهاء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، مشدداً على أن تحرير ميناء الحديدة من شأنه تقصير أمد المعركة.

وفي وقت سابق، قال قرقاش لقناة «سكاي نيوز عربية» إن استهداف ميليشيات الحوثي لناقلات النفط عمل غير مستغرب، من جماعة تسعى لفرض نفسها عن طريق استخدام العنف.

وشدد على أن ما يقوم به الحوثيون هو امتداد لسياسة إيران في المنطقة، مشيراً إلى أنه «لابد من إنهاء هذا الورم السرطاني الذي تعرض له اليمن».

وأكد قرقاش أن القضاء على ميليشيات الحوثي سيسهم في عود الاستقرار إلى اليمن ومحيطها الإقليمي.

وطالب المجتمع الدولي بموقف قوي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي من أعمال تخريبية، تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية.