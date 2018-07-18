الإمارات تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه الشعب اليمني

المصدر: نيويورك - وام

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، دعم دولة الإمارات والتحالف العربي القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، مشددة على التزام الإمارات طويل الأمد تجاه الشعب اليمني.

- الهاشمي أكدت دعم الإمارات والتحالف العربي القوي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وأجرت الهاشمي لقاءات، أول من أمس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع عدد من المسؤولين الدوليين وأعضاء مجلس الأمن، تناولت جميعها بحث الجهود الشاملة المبذولة حالياً بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن. وقالت «نحن نرحب بجهود المبعوث الخاص لتيسير تسليم الحوثيين الحديدة إلى الحكومة الشرعية في اليمن بالطرق السلمية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216».

وأضافت «نشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن زرع الحوثيين للألغام، ونشرهم للقناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية في الحديدة، وهي أعمال تعكس استهتارهم التام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ورؤيتهم للوضع الإنساني كورقة مساومة سياسية».

وشملت لقاءات الهاشمي في الأمم المتحدة، أمس، كلاً من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون «أوتشا» مارك لوكوك، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» هنرييتا فور، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. يذكر أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى اليمن بلغت نحو أربعة مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، في إطار الدعم الشامل المقدم من التحالف العربي إلى اليمن منذ عام 2015، والبالغ 15 مليار دولار، كما قدمت دولة الإمارات إسهامات غير مقيدة بمبلغ 465 مليون دولار لمصلحة خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في شهر مارس 2018.