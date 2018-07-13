«الأعلى للإغاثة» اليمني يشيد بجهود الإمارات في تلبية احتياجات المجتمع

المصدر: عدن - وام

أشاد المجلس الأعلى للإغاثة اليمني بالجهود الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات لمساعدة المحتاجين من الشعب اليمني، ما أسهم بشكل كبير في تخفيف معاناتهم، وسرعة تطبيع الحياة في المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

ووصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، الدكتورة ابتهاج الكمال، عقب زيارة قامت بها إلى ميناء عدن لاستقبال سفن الإغاثة الإماراتية، دور الهلال الأحمر الإماراتي وإسهاماته الفاعلة في إغاثة الشعب اليمني في مختلف المناطق، بأنه ريادي وكبير. وقالت إن «الأعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات محل تقدير واحترام لدى كل يمني، وهذا يدل على عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والإمارات».

وأضافت أن «المجلس الأعلى للإغاثة يحيي هذه الجهود الجبارة التي تقوم بها الإمارات في مساعدة المحتاجين عبر منظماتها الإنسانية كافة العاملة في اليمن، وأبرزها الهلال الأحمر الإماراتي».

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية قد التقت ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، سعيد الكعبي، ورئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، المهندس سعيد آل علي، واتفقوا على التنسيق والتعاون المشترك لما من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق اليمن.