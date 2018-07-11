الهاشمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بإعادة إعمار المناطق المحررة

المصدر: عدن - وام

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أمس، أن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بملف إعادة الإعمار في المناطق المحررة في اليمن، مشددة خلال لقائها وزير الأشغال العامة والطرق اليمني المهندس معين عبدالملك، على أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسهم وبشكل فاعل على الأرض، في إعادة تأهيل المرافق والمباني المدمّرة.

الإمارات لن تتوانى عن تقديم كل دعم ممكن للأشقاء اليمنيين، حتى تنعم بلادهم بالأمن والاستقرار والازدهار.

والتقت الهاشمي وزير الأشغال العامة والطرق في العاصمة المؤقتة عدن. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، لدعم جهود الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار في اليمن، فيما استعرض الوزير اليمني جهود الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار، واستعادة قدرات المؤسسات والوحدات التنفيذية، وفق آلية لامركزية، تسهم في استيعاب جهود المانحين في قطاعات الطرق والأشغال والنقل والقطاعات الخدمية الأخرى، لافتاً إلى جملة من الخطط والاستراتيجيات لإعادة الإعمار الشامل، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من المناطق اليمنية كافة.

وأكدت الهاشمي أن الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لملف إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسهم وبشكل فاعل على الأرض في إعادة تأهيل المرافق والمباني التي تعرضت للدمار والتخريب، نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب، مشيرة إلى ضرورة تطوير العمل المشترك، للوقوف على أهم الأولويات، حيث إن دولة الإمارات بادرت في تنفيذ برامج إعادة التأهيل والاستقرار ودعم المشروعات التنموية.

من جانبه، نوّه الوزير اليمني بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتقديم العون التنموي الطارئ في عدد من المحافظات، والتي أسهمت في استعادة عدد من الخدمات الأساسية، وسبل تطوير ذلك الدعم إلى مستوى خطط التعافي المبكر، وفق احتياجات قطاع الخدمات الأساسية.

وزارت الهاشمي مستشفى الجمهورية، الذي يعتبر من أكبر المؤسسات الصحية في عدن، ويقدم خدماته الطبية لسكان محافظة عدن والمناطق المجاورة، والذي تكفلت دولة الإمارات بتأهيله، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز خدمات القطاع الصحي في اليمن، الذي يعتبر أكثر المجالات تأثراً بالأزمة الراهنة.

من ناحية أخرى، ثمّنت الهاشمي الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتخفيف معاناة الشعوب والمجتمعات الضعيفة، خصوصاً معاناة الشعب اليمني الشقيق، الذي يعاني تداعيات ممارسات الميليشيات الحوثية.

وأكدت أن جهود «الهلال الأحمر الإماراتي» في اليمن أصبحت أنموذجاً رائداً للعمل الإنساني المؤسسي، له الأثر الفاعل والسريع، مشيدة بكفاءة عمل الفرق الميدانية التابعة لـ«الهلال الأحمر» في اليمن، لاسيما وأنها تعمل في بيئة صعبة وغير آمنة.

وأوضحت أن المتابعة الحثيثة والمستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه المستمر لقيادات «الهلال الأحمر» وللفرق الميدانية، وتوافر الخبرة والعزيمة العالية لدى كوادر «الهلال»، أسهم في إنقاذ الأرواح، وتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين، وإحساسهم بالأمان الاجتماعي بوجود أشقاء يقفون معهم فعلياً، والذي يلمسونه على أرض الواقع.

واطلعت الهاشمي، أول من أمس، على العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر خلال «عام زايد»، حيث اطلعت على خطط توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية في عدن والمحافظات المجاورة، مثل لحج وأبين والضالع وتعز ومحافظة الحديدة.

واستمعت لشرح حول المشروعات التي تم إنجازها، والمتعلقة بتأهيل ودعم العديد من القطاعات الحيوية والخدمية، مثل قطاع الصحة والتعليم والإصحاح البيئي والكهرباء وتأهيل البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إضافة إلى ما تم تقديمه من دعم لموازنات العديد من المؤسسات الحكومية، وبناء قدراتها كقطاع الأمن والسلامة.

وأشادت بجهود رفع قدرات ميناء عدن الذي أصبح قادراً على استيعاب المزيد من الواردات التجارية والإنسانية.

وعبرت عن إعجابها بالجهود الميدانية التي تبذلها «الهلال» في اليمن الشقيق، وثمّنت دور الفرق الميدانية، الذي أصبح مفخرة لدولة الإمارات ولجميع المؤسسات الإماراتية المانحة، التي لم تدخر جهداً لدعم جهود «الهلال الأحمر»، والسير على النهج الذي رسمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لدعم الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، وتبوؤ مكانة في ساحة العمل الإنساني.

وأكدت أن دولة الإمارات لن تتوانى عن تقديم كل دعم ممكن للأشقاء اليمنيين، حتى تنعم بلادهم بالأمن والاستقرار والازدهار، وستعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على الدفع باتجاه الحل السياسي في اليمن، وأنه لحين تحقيق ذلك الهدف فإنها ستستمر في تقديم الدعم الإنساني، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء اليمنيين.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت 465 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، فيما بلغ مجموع قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن منذ أبريل 2015 ولغاية يونيو 2018 أكثر من 13.9 مليار درهم.