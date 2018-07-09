البحسني يؤكد على دور التحالف في استقرار وتأمين حضرموت

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على دور التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، في تأمين واستقرار المحافظة وتحريرها وتطهيرها من العناصر الإرهابية المتطرفة.

وقال في مؤتمر صحافي، عقده أمس، إن الأمن والاستقرار في حضرموت ما كانا ليحدثا ويتحققا لولا دور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الصادق والأخوي تجاه أبناء اليمن وحضرموت، مشيراً إلى أن تدخل دول التحالف العربي أنقذ البلاد من خطر فكري وإرهابي محتم على أبناء حضرموت، وكان من شأنه تحويلها إلى بؤرة إرهابية.

وأضاف أن الحرب على الإرهاب لاتزال مستمرة، مشيداً بالبطولات التي تسطرها قوات النخبة الحضرمية في محاربة هذه الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن النخبة الحضرمية، التي تم تشكيلها وتدريبها من قبل التحالف العربي ممثلاً بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر قوة احترافية إذ استطاعت خلال 48 ساعة التوجه نحو منطقة تبعد 200 كم، ونجحت في تحريرها من هذه الجماعات الإرهابية.

وأكد البحسني أنه بعد تحرير وادي المسيني من العناصر الإرهابية، أصبحت مديريات ساحل حضرموت خالية من الإرهاب بشكل كامل.