بعد تحطم إحداها.. كوريا الجنوبية تجري فحصا لطائرات "بوينغ 737-800"

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم، بأن السلطات ستقوم بفحص جميع طائرات "بوينغ 737-800" الموجودة في البلاد، بعد تحطم الطائرة في مطار موان.

وأكدت الوزارة، في مؤتمر صحفي، عزمها إجراء فحص خاص لطائرات "بوينغ 737-800" التابعة لجميع شركات الطيران المحلية بهدف "تحليل مفصّل لنظام الصيانة".

وصرحت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار موان بالعاصمة سيئول، إلى 179 قتيلًا، وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، مضيفة أن عملية فك التشفير قد تستغرق شهرا أو أكثر بسبب الأضرار التي لحقت به.

وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ موك، تحديد بلدة موان الواقعة جنوب غربي البلاد، منطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة، في أعقاب حادث تحطم الطائرة.