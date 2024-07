فيديو.. فقدان أكثر من 60 شخصًا إثر انهيار أرضي أطاح بحافلتين في نيبال

يعتقد أن ما يصل إلى 63 شخصا في عداد المفقودين في نيبال بعد أن اجتاح انهيار أرضي حافلتين قبالة طريق سريع لتسقطا في نهر فائض في وقت مبكر الجمعة، حسبما قال مسؤولون. يحاول رجال الإنقاذ تحديد موقع الحافلتين لكن الأمطار المستمرة تجعل جهود الإنقاذ صعبة.



قال المسؤول الحكومي كيما نانادا بوسال إن الانهيارات الأرضية أغلقت أيضا الطريق المؤدي إلى المنطقة في عدة أماكن. تم إرسال المزيد من رجال الإنقاذ وقوات الأمن إلى المنطقة للمساعدة في جهود الإنقاذ.



انحرفت الحافلتان عن الطريق السريع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالقرب من سيمالتال، على بعد حوالي 120 كيلومترا (75 ميلا) غرب العاصمة كاتماندو.



قال بوسال إن إحدى الحافلات كانت تقل 24 شخصا بينما كانت الحافلة الأخرى تقل 42 شخصا لكن كان من الممكن أن يستقل المزيد من الأشخاص في طريقهم.



في مكان قريب على نفس الطريق السريع، تعرضت حافلة لانهيار أرضي، مما أسفر عن مقتل السائق. وأضاف أنه لم يتضح ما إذا كان هناك أي ضحايا آخرين أم لا.



يتسبب موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو وينتهي في سبتمبر في هطول أمطار غزيرة على نيبال، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث انهيارات أرضية في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا والتي تغطي معظمها الجبال.





Rescue and search operations are underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning.#Nepal pic.twitter.com/juoV3fG8Hq