بالفيديو.. تحطم طائرة سياحية على طريق سريع بعد أن علقت بخط كهرباء

توفي 3 أشخاص، أمس، بتحطم طائرة سياحية كانوا يستقلونها على طريق سريع في فرنسا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر في الشرطة.

ووقع الحادث بعد الظهر في منطقة باريس، بسبب احتكاك بين الطائرة وهي من طراز سيسنا، وخط كهرباء ضغط عال على ما يبدو. ولم تصب أي سيارة على الطريق السريع بأضرار.

وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس"، إن "ركاب الطائرة الثلاثة التي أقلعت للتو من مطار لوغن قتلوا".

وأضاف أن الضحايا "رجلان وامرأة".

وأكد مصدر في الشرطة أن الطريق السريع أُغلق في الاتجاهين.

وفتح مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (BEA) تحقيقا.





A Cessna F172N Skyhawk II (F-GCHO) crashed on a concrete barrier of the A4 motorway in Seine-et-Marne, France. All three occupants died in the accident.pic.twitter.com/ZSYOE2FVTw