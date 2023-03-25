حلاق البرلمان التركي يعلن ترشحه للانتخابات

أعلن حلاق البرلمان التركي ممتاز أرسلان، الذي أمضى في هذه المهنة 20 عاما، الجمعة، ترشحه لعضوية البرلمان عن حزب "العدالة والتنمية"، في الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 14 مايو المقبل.

وقال في تصريحات صحافية : "أنا في قلب السياسة لأنني حلاق البرلمان"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وأوضح أرسلان أنه بدأ العمل السياسي عام 1984 في حزب "الرفاه"، وقال: "لقد أتيت من السياسة وقد نشأت مع الرأي القومي وحياتي السياسية مستمرة.. السياسة لا تنتهي لأنني حلاق.. إنه لأمر جيد في التعامل مع مشاكل الناس، وأتمنى أن أصبح نائبا كي أتعامل مع مشاكلهم".

ولفت ممتاز أرسلان إلى أنه بدأ حياته المهنية في سن الـ12، وكحلاق في البرلمان في عام 2003، مشيرا إلى أنه حلق لمجموعة كبيرة من السياسيين الأتراك من بينهم: سليمان ديميريل، بولنت أجاويد ونجم الدين أربكان والعديد من الشخصيات السياسية.