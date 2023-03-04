13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها منذ 6 فبراير

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 السادس من فبرايرالماضي.

وأوضحت "آفاد" في تغريدة اليوم السبت، أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من السادس من شهر فبراير الماضي إلى 4 مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.

وكانت آفاد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت أن ثلاثة زلازل ضربت ثلاث ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد، اليوم السبت.

وقالت آفاد إن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

كما ضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا.

وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد.

وضرب زلزالان مدمران في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سورية، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزالان أكثر من 50 قتيلا في سورية وتركيا.

ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل .

وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سورية بنحو 8.8 مليون شخص.