الاستثمار كلمة السر.. مدينة مصرية تضم عشرات الأتراك

كشف رئيس جمعية مستثمري العبور- رئيس غرفة الصناعات النسيجية في مصر محمد المرشدي، عن مناطق العبور الصناعية التي تضم العديد من المستثمرين الأتراك.

وأوضح أن هؤلاء الأتراك يشاركون مع مستثمرين مصريين في صناعات كثيرة أهمها الصناعات النسيجية، لافتًا إلى أنهم يجيدون هذه الصناعة ويحققون فيها نجاحات كبيرة.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، أضاف أن رجال الأعمال الأتراك يستفيدون من اتفاقيات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دخول منتجاتهم السوق الأوروبية بدون جمارك، كذلك يستفيدون من اتفاقيات التجارة الحرة والكويز وغيرها في نفاذ منتجاتهم إلى السوق الإفريقية والسوق الأميركية، وهو ما يعد أكبر دافع لهم للاستثمار في مصر.

وأضاف أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالتراخيص والروتين الحكومي، وتسعى الوزارات المعنية لحل تلك المشكلات.

وكان قد اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع مجموعة من المستثمرين الأتراك، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤول شركة "بولاريس بارك" المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، والتي تأسست في مصر منذ عام 2007.

وأشار المستثمر إلى أن "بولاريس بارك" تمتلك محفظة استثمارية من 6 مشاريع عملاقة، نجحت في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بها 100 ألف موظف، وأنجزت بولاريس بارك مشروعين ضخمين في المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر ومشروع آخر في مدينة السادات.

وعرض مسؤول شركة "ديكتاش" لصناعة الخيوط والغزول استثمارات الشركة في مصر، حيث توجد في المنطقة الحرة الخاصة في مدينة السادات، بحجم استثمارات 45 مليون دولار، ويعمل بها 1600 عامل.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنه لأول مرة منذ 10 سنوات استقبلت وفدا ضم ممثلي شركات تركية تعمل في مصر، أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.