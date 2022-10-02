حادث مأساوي بمدرسة إعدادية في مصر.. والنيابة تأمر بالتحقيق

شهدت مدرسة إعدادية للبنات في مصر حادثا مأساويا في أول يوم دراسي الأحد، نتيجة انهيار جزء من سلم المدرسة خلال صعود الطالبات إلى الفصول، نتج عنه وفاة طالبة وإصابة 15 من زميلاتها.

والحادث الذي تزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد في مصر، وقع في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية في الجيزة جنوب القاهرة نتيجة التدافع وعدم عمل الصيانة اللازمة للمدرسة.

وحسب "المصري اليوم"، تلقت النيابة العامة إخطارا من الشرطة مفاده أنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة صباح اليوم الأحد وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على درج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى لانهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 15 من زميلاتها تم نقلهن إلى المستشفى.

وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في الواقعة،وتم تشكيل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومسئولي الأمن والصيانة بها، وكذا سؤال المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، والشهود، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان الطالبة المتوفاه بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات به.

من جانبه وجه وزير التربية والتعليم، العزاء إلى أسرة الطالبة التي توفيت، وأمر بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطالبات المصابات.

وقرر الوزير، «إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة».

كما وجه الوزير، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.