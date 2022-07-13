موجة حر استثنائية تلهب غرب أوروبا

المصدر: وكالات

استمرت في أوروبا الغربية، أمس، موجة الحرّ الاستثنائية الثانية في أقلّ من شهر، فسُجّلت درجات حرارة تخطّت الأربعين مئوية في إسبانيا والبرتغال، الأمر الذي ينذر بتداعيات مُقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية.

يقول العلماء إن تزايد موجات الحر في أوروبا هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري، وإن انبعاثات الغازات الدفيئة تزيد من قوة موجات الحرارة ومدتها ووتيرتها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كلار نوليس، في جنيف: "تضرب موجة حر جديدة، هي الثانية هذا العام، أوروبا الغربية. تؤثر بشكل أساسي على إسبانيا والبرتغال، لكن من المتوقع أن تصبح أقوى وأن تمتد".

ويُرافق موجة الحر "جفاف" و"يابسة جافة جدا" ولها تأثير مقلق على "الأنهار الجليدية في جبال الألب التي تتأثر فعلا في الوقت الحالي".

وتابعت "إنه موسم يلحق الكثير من الضرر بالأنهار الجليدية" فيما "نحن نسبيا في بداية فصل الصيف". وجاء حديثها بعد أسبوع على انهيار جليدي في جبل مارمولادا في إيطاليا بسبب تأثير الاحتباس الحراري، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

وفي إسبانيا، تخطت الحرارة 40 درجة مئوية في جزء كبير من غرب البلاد، الثلاثاء، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، ولا سيما في مناطق تكون الحرارة فيها معتدلة في العادة، مع بلوغها 43,3 درجة مئوية في بعض المناطق مثل قرطبة في الجنوب و43,5 درجة في ريبادافيا في الشمال الغربي وفق هيئة الأرصاد.

وفي مريدة في الجنوب الشرقي ارتفعت الحرارة أكثر إلى 43,9 درجة.

ومن المتوقع أن تمتد ذروة موجة الحر حتى الخميس مع تسجيل 43-44 مئوية في وادي تاغوس ووادي غوادالكيفير.

وفي مدريد، كان من الصعب جدا على العاملين في مكاتب غير مكيفة لتحمل هذه الحرارة.

وقالت الفنزويلية دانيا أرتياغا (43 عامًا): "إنه جحيم".

واندلعت عدة حرائق في إسبانيا في ظل الحر الاستثنائي، منها حريق اجتاح 2500 هكتار من الأراضي الزراعية الثلاثاء في إكستريمادورا (غرب البلاد). فيما قال مسؤولون محليون إن حوالي 300 من رجال الإطفاء تدعمهم 17 طائرة ومروحية يتصدون لحرائق الغابات هذه.

وفي خطاب له أمام البرلمان، وعد رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، بتأمين "موارد أكثر" لمواجهة حرائق غابات تسببت بها "حالة الطوارئ المناخية التي يمرّ بها الكوكب".

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