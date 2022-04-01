"اليونيسكو": تضرر 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

المصدر: باريس - أ ف ب

أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الجمعة بتضرر ما لا يقل عن 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وشملت الأضرار 29 موقعا دينيا و16 مبنى تاريخيا وأربعة متاحف وأربعة معالم أثرية، وتمكنت (يونسكو) من التحقق من الأضرار عبر صور الأقمار الصناعية ، وفق ما أوضح متحدث باسم المنظمة مؤكدا أن القائمة "ليست شاملة".

وأضاف المتحدث "يواصل خبراؤنا التحقيق في عدد من التقارير".

تقع خمسة من هذه المواقع في منطقة تشيرنيهيف (شمال) التي يقصفها الجيش الروسي، وهي مدرجة على قائمة "إرشادية" لليونسكو، أي أن على كييف ترشيحها لتصبح جزءا من قائمة التراث العالمي للأمم المتحدة.

وتقع خمسة مواقع أخرى في منطقة كييف و18 في منطقة خاركيف التي تتعرض أيضا لقصف روسي مكثف، وفق القائمة التي وضعتها يونسكو. وتقع بقية المواقع المتضررة في مناطق سومي (شمال شرق) وجيتومير (غرب كييف) وزابوروجيا (جنوب) ودونيتسك ولوغانسك (شرق).

لا تورد هذه القائمة معلومات عن مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تحاصرها وتقصفها القوات الروسية، ومدينة خيرسون (جنوب) التي تحتلها تلك القوات.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الروسية هي المتسببة في الأضرار، أجاب المتحدث أن "هذه المواقع الـ53 التي تمكنا من التحقق من الأضرار التي لحقت بها ترتكز على تقارير قدمتها السلطات الأوكرانية"، ما يشير ضمنا إلى مسؤولية روسيا.

وروسيا موقعة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح.

وكانت المديرة العامة ليونسكو أودري أزولاي قد شددت في رسالة وجهتها في 17 مارس إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن "أي انتهاك لهذه المعايير ستترتب مسؤولية دولية على مرتكبيه".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news