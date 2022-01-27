لبنان يضبط 12 طنا من المخدرات متوجهة إلى السودان

المصدر: بيروت - د ب أ

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم الخميس ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق عصير متوجهة إلى السودان كمحطة أولى.

وقال الوزير مولوي ، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم : "عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي ١٢ طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى".

وأوضح أن "التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية"، مضيفا :"لن ندخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب".

وكان الوزير مولوي أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن ضبط شحنة كبتاغون مخبأة بالشاي في البحر وإعادتها إلى بيروت ، وكانت هذه الشحنة متوجهة إلى إفريقيا ومن ثم إلى الخليج وعلى الأرجح إلى السعودية.

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