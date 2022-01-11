أحكام مشددة للقضاء المصري بقضية الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد على ثمانية متهمين في قضية الاتجار بالبشر وزراعة وبيع أعضاء، داخل مستشفيين شهيرين في القاهرة، وفق مراسل قناة الحرة.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لخمسة متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمة واحدة، والسجن 3 سنوات لباقي المتهمين وتغريمهم 500 ألف جنيه (حوالي 31 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحكمة الجنائية لتأسيسهم جماعة إجرامية منظمة بين عامي 2019 و2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وقد انضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك المنظمة مع شخص طبيعي، وهو المجني عليه فهد. م، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال كليته لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.

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