الكويت.. إلغاء حبس مواطنة أدينت في علاقة زواج أسفرت عن جريمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد أن تقدمت مواطنة كويتية بشكوى الاعتداء بالإكراه ضد صديقها، أصبحت متهمة ورغم ان محكمة اول درجة أدانتها بالحبس 6 أشهر إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة اول درجة وقضت ببراءتها مما أسند اليها.

وتتلخص وقائع القضية في الشكوى المقدمة من المتهمة أنها تربطها علاقة صداقة ووعد بالزواج مع المتهم الأول، حيث اعتدى عليها، وكذلك صديق من وعدها بالزواج، وقد اسندت النيابة للمتهمة تهما جنائية.

وحضر المحامي المتهمة أمام محكمة الاستئناف ودفع بانتفاء الجريمة، وخلو الأوراق من أي دليل إدانة معتبر بحق موكلته، كما دفع بعدم جدية تحريات المباحث حول الواقعة وأنها مجرد تحريات معدومة.

وطالب المحامي بإلغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا ببراءة موكلته مما أسند اليها من اتهام.

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