قرار من منظمة "اليونسكو" بشأن الأميرة السعودية هيفاء آل مقرن

المصدر: الرياض - د ب أ

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" المندوبة الدائمة للسعودية لدى يونسكو ، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023.

جاء ذلك خلال الدورة 213 للمجلس التنفيذي، التي عقدت مساء أمس الجمعة في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس اليوم السبت".

وتعد لجنة البرامج والعلاقات الخارجية من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعنى بمتابعة الأنشطة والمخرجات لتقارير إستراتيجية "اليونسكو" وتنفيذ برامج المنظمة وتقارير عمل المنظمات الدولية وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.

وعلقت الأميرة هيفاء على الأمر عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "سررت بانتخاب المجلس التنفيذي المملكة العربية السعودية، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع".

وكان قد تم في 14 يناير 2020،تعيين الأميرة هيفاء مندوبة دائمة للسعودية في اليونسكو.

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