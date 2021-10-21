جمارك الكويت تضبط مخدرات "مخبأة بشكل سري" في حاوية قادمة من إيران

المصدر: متلابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن عناصر من الإدارة العامة للجمارك بميناء الشويخ (غرب العاصمة الكويت) بالتعاون مع إدارة البحث والتحري من ضبط كمية من مادة الشبو المخدرة، وزنها 4 كيلوغراما، بعدما عثروا عليها مخبأة في حاوية قادمة من إيران، بحسب بيان نشره موقع الإدارة.

وأوضحت إدارة الجمارك أن النظام الآلي اشتبه في حاوية قادمة من إيران، تحتوي على أثاث، ولكن عندما تم الكشف عليها من قبل المفتشين الجمركيين تبين وجود مواد مخدرة كانت مخبأة بشكل سري يصعب الوصول إليها.

ونشر حساب "جمارك الكويت"، في تويتر، صورا تظهر كيفية إخفاء مادة الشبو المخدرة، المغلفة بأكياس بلاستيكية، داخل الأثاث.

وأعدت الإدارة محضر ضبط في الواقعة، وقامت بتسليم المضبوطات إلى السلطات المختصة.

وحذرت كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مؤكدة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

هذا وترتبط 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت ببيع المخدرات أو تعاطيها أو ترويجها، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" عن مصادر، يوليو الماضي.

ومن بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وحوالي 50% إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات.

ووصل إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010 حتى 2020، إلى حوالي 25 ألف متهم في نحو 19 ألف قضية، وفقا للتقرير.

من خلال البحث على الحاويات المشتبه بها في النظام الآلي



جمارك الكويت: ضبط 4 كيلو من الشبو مخبأة في حاوية أثاث بميناء الشويخ



التفاصيل :https://t.co/laUzyPgM40#جمارك_الكويت#جمارك_الشويخ#ميناء_الشويخ pic.twitter.com/pLtTqJy3wh — جمارك الكويت (@customsgovkw) October 20, 2021

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