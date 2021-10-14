نجاة طفل بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة بالبرازيل (شاهد)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نجا طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من موت محقق عندما سقط من سيارة نتيجة حادث ، ثم كاد أن تدهسه حافلة تصادف مرورها في تلك اللحظة.

تُظهر اللقطات المرعبة الطفل وهو يقذف إلى الشارع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها بالحافلة في إيتاتيبا ، ساو باولو بالبرازيل.

ووثقت لقطات كاميرات المراقبة في وسط المدينة الحادث الدراماتيكي قبل يومين حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر مقطع الفيديو بحافلة تسير في الشارع عندما تخرج سيارة رمادية فجأة من اليمين وتصطدم بجانبها.

تدور السيارة عبر الطريق ، وانكسر غطاء محركها ، بينما تواصل الحافلة السير في الشارع.

وتسبب الحادث في قذف الطفل الصغير من السيارة حيث انزلق على طول الطريق بشكل خطير بالقرب من عجلات الحافلة لبضع ثوان ، متجنباً بصعوبة الوقوع تحت الحافلة.

مع مرور الحافلة ، يتدحرج الطفل ويجلس ، قبل أن تظهر اللقطات من زاوية مختلفة أنه يجري نحو امرأة مذعورة بشكل واضح وهي تخرج من السيارة.

وأصيب الطفل بجروح طفيفة فقط ، حيث حملته المرأة إلى جانب الطريق ، وقامت بفحص الإصابات بينما نزلت شابة أخرى وطفلها من السيارة.

ونُقل الطفل إلى مستشفى محلي حيث أبقي تحت الملاحظة .

ولم يتضح ما إذا كان يرتدي حزام الأمان وقت وقوع الحادث.

وقالت الشرطة إن أيا من ركاب الحافلة لم يصب بأذى ويبدو أن الأشخاص الآخرين في السيارة نجوا أيضا سالمين.

واشتعلت النيران في غطاء محرك السيارة أثناء خروج ركابها للاطمئنان على الصبي الصغير بعد الحادث

وذكر سائق الحافلة أن الحادث وقع بعد أن تجاوز سائق السيارة الضوء الأحمر. وتم حجز السيارة بعد أن تبين انتهاء صلاحية رخصتها.

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