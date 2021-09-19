مأساة في حفل زفاف.. أصدقاء العريس كسروا عموده الفقري

المصدر: متابعات - شريف مهدي

اعتقد شاب أن يوم زفافه سيكون أجمل يوم في حياته، لكن هذا اليوم تحول إلى مأساة حقيقية بعد أن قام أصدقاء العريس بحمله على سبيل المرح وتركوه ولم يتمكنوا من إمساكه فسقط على الأرض مصاباً بكسور في عظامه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في حالة خطيرة.

وقع الحادث في منطقة بيل فيليكس بإقليم ترانسيلفانيا في رومانيا، ووصل العريس ويدعى ليفيو فيلمون إلى المستشفى مصاباً بكسر في العمود الفقري، فيما كانت العروس في حالة صدمة وذهول عندما رأت زوجها يسقط على الأرض.

وبحسب مواقع رومانية، فإن ما زاد حالة العريس سوءً محاولة أصدقائه إمساكه ووضعه على كرسي معتقدين أنه لم يصاب بأذى جراء ارتطامه على الأرض، لكن وبحسب موقع bihorjust الروماني فإن العريس في الحقيقة لم يكن بإمكانه الشعور بساقيه.

وبعد وصول طاقم الإسعاف إلى مكان الحادث، تم نقل العريس على وجه السرعة إلى مستشفى الطوارئ ليبدأ رحلة علاجية بدلاً من ذهابه مع عروسه إلى منزل الزوجية.

وذكرت مواقع رومانية أن الشاب اتصل بمحام لبحث إمكانية رفع دعوى ضد أصدقائه لأنهم عرضوا حياته للخطر وفي نفس الوقت خربوا اليوم الذي سيكون أجمل وأهم يوم بالنسبة له.

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