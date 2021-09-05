فيديو فاضح لفتاة ينتهي بالإعدام لـ8 من أسرتها بنجع حمادي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أسدلت محكمة جنايات نجع حمادي بمصر الستار على قضية مقتل عاملين في قرية نجع سالم، دائرة المركز، حيث قضت المحكمة بإعدام ثمانية متهمين، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين آخرين، و15 سنة لأحد المتهيمن في القضية.

وحسب صحيفتا المصري اليوم والوطن، تعود أحداث القضية إلى يناير 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين العامل، وأبنائه الثلاثة وخمسة من أقربائهم بتهمة قتل عاملين، سبقا مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مصرعهما.

وكشفت التحريات أن فيديو فاضحا انتشر في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول، وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، وبعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه، ثم قام بتوزيعه، فقرر والدها واشقاؤها وأقاربها، الانتقام منه ومن عائلته.

وألقت الأجهزة الأمنية على 11 متهما في الواقعة،وقد أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقًا، بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، والسجن المؤبد 15 سنة للتاسع والعاشر، والسجن 15 سنة للمتهم الأخير.

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