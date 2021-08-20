بعد جنوحها في مارس الماضي.. السفينة «إيفر جيفن» تعبر قناة السويس بسلام

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهدت قناة السويس عبور السفينة إيفرجيفن، المجرى الملاحي، اليوم الجمعة، والتي تعرضت للجنوح في قناة السويس خلال شهر مارس الماضي، حيث عبرت السفينة بسلام المجرى الملاحي فارغة تماماً دون وجود أي حاويات علي متنها عقب تفريغها الشحنة كاملة في ميناء روتردام بهولندا خلال شهر يوليو الماضي.

واتخذت هيئة قناة قناة السويس عدة تدابير احترازية خلال عبور السفينة البنمية إيفرجيفن في رحلة عودتها من روتردام متجهة إلي الصين، وحددت هيئة قناة السويس القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها داخل المجري الملاحي، كما اختارت أكفأ كبيري مرشدي هيئة قناة السويس لإرشاد ربان السفينة.

وقالت المصادر إن القاطرتين صاحبتا السفينة منذ لحظة دخولها من المدخل الشمالي ببورسعيد ومستمرة معها لحين خروجها من المجري الملاحي إلي خليج السويس حسب صحيفة "الوطن".

وتعرضت السفينة ايفرجيفن للجنوح في مارس الماضي مما تسبب في تعطل حركة الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام متواصلة، ونجح رجال هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وإنقاذ كافة الشحنة الموجودة علي متنها دون الإضرار ببدن السفينة أو أي من الحلويات على متنها.

وتوقفت السفينة في منطقة البحيرات المرة لمدة زادت على 3 أشهر بسبب قرار محكمة الاقتصادية بالحجز التحفظي عليها لحين سداد ما عليها من ديون.

وتوصلت هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس يضمن حقوق الهيئة بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتحركت السفينة إيفر جيفن في السابع من يوليو الماضي من منطقة البحيرات إلي ميناء روتردام في هولندا لتفريغ الحاويات التي على متنها والتي زادت على 19 ألف حاوية مختلفة.

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