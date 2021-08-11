كويكب من الذهب قد يجعل جميع البشر مليارديرات !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لزيارة كويكب من الذهب والمعادن الثمينة تقدر قيمته بـ 8 آلاف كوادريليون جنيه إسترليني (الكوادريليون = مليون مليار) يمكن أن يجعل جميع سكان الأرض مليارديرات في لمح البصر.

ويطلق على الكوكب اسم "سايكي Psyche" وهو مليء بالمعادن الثمينة وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية لإطلاق مهمة إلى الكويكب العام المقبل، لكن تلك المهمة ستكون لاستكشاف أصول النظام الشمسي.

يقع الكويكب الذي اكتشف في القرن التاسع عشر بين مداري المريخ والمشتري ويقال إنه بحجم اليونان. والعلماء مهتمون بأكثر من مجرد مداره.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن الكويكب يتكون من المعادن الصلبة بما في ذلك الذهب والبلاتين والحديد والنيكل.

وفي المجموع ، تشير التقديرات إلى أن المعادن المختلفة للكويكب تساوي 8000 كوادريليون جنيه إسترليني، وهو ما يكفي لجعل كل شخص على الأرض اليوم مليارديراً.

وحذر رئيس شركة EuroSun Mining، سكوت مور، من أن الكم الهائل من الذهب في الكويكب يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى في صناعة الذهب.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "يتحكم أباطرة الذهب الآن في المئات من أفضل العقارات في جميع أنحاء العالم، لكن 4-5 ملايين أوقية من الذهب التي يجلبونها إلى السوق كل عام تتضاءل مقارنة بالفتوحات المتوفرة في الفضاء".

وبحسب الصحيفة فإن وكالة "ناسا" ستقوم بالرحلة المقبلة إلى الكويكب لأغراض علمية ولا تخطط لإجراء أي تعدين، مضيفة أنه على مدار 21 شهراً في المدار ستعمل المركبة الفضائية التي ستحط على الكويكب على رسم خريطة ودراسة خصائصه.

ويدور الكويكب حول الشمس في حزام الكويكبات، وقطره يجعله أكبر الكويكبات من النوع M. ويُعتقد أن الأجسام من هذا النوع غنية بالمعادن ويمكن أن تكون شظايا من الكواكب الأولية التي عانت من عملية تفكك عندما تشكل النظام الشمسي.

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