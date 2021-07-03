دولة عربية تسجل درجة حرارة تقترب من «الغليان»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

سجلت مدينة الكويت درجة حرارة تقترب من «الغليان»، في ظل الموجة الحارة التي تضرب العديد من بلدان العالم العربي، حيث اعتبرت أعلى درجة حرارة يتم تسجليها.

وحسب صحيفة «الرأي» قال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية بالكويت عبدالعزيز القراوي: «إن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت،أمس الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية».

وأضاف في تصريحات للصحفية أن درجة الحرارة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت.

وأوضح القراوي أن «قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل».

وأشار إلى أن «درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعا انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية غدا الأحد، لتتراوح بين 48 و49 درجة مئوية».

ووفقا للصحيفة، فقدت شهدت محافظات بالكويت بينها سلوى والجهراء، انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.



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